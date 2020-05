Tollpatschige Forellendiebe tappten in eine Foto-Falle

Fels/Wagram - Sie haben Mütze, Baseball-Kappe bzw. eine Kapuze am Kopf; einer ist Brillenträger. Ungeschickte Fischdiebe tappten in der Nacht auf Freitag beim Felser Ortsteil Thürnthal (Bezirk Tulln) in eine Foto-Falle.

Die Anlage dient eigentlich zum Fotografieren von Wildtieren. Aufgestellt wurde sie, nachdem unbekannte Täter vor zwei Monaten ein Schutznetz zerschnitten und rund 30 Forellen aus einem privaten Fischteich gestohlen hatten.

Nun waren die Täter wieder am Werk - und wurden prompt fotografiert. Zu sehen sind drei Männer; einer hält ein Netz, ein anderer steht im Wasser. Die Polizei tippt auf Insider, da der Fischteich für Außenstehende kaum zu finden sei. Hinweise: 059133/3283