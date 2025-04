Tödlicher Unfall in NÖ: Opfer und Wrack erst nach Stunden entdeckt

Ein 38-Jähriger ist am späten Samstagabend bei einem Pkw-Überschlag in der Gemeinde Waidhofen a. d. Thaya-Land ums Leben gekommen. Der tote Lenker aus dem Bezirk Mistelbach wurde jedoch erst in den Morgenstunden gefunden, nachdem ein Jäger das Wrack entdeckt hatte, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Unfallwagen war von der nahen Straße aus nicht zu sehen gewesen.

Wagen stürzte über Böschung

Ereignet hatte sich der Crash am Samstag kurz vor 22.45 Uhr. Der 38-Jährige war mit seinem Pkw von der Zwettler Straße (B36) abgekommen und zunächst gegen eine Leitschiene gekracht. In der Folge überschlug sich das Kfz mehrmals und stürzte über eine Böschung.

Entdeckt wurde der kaputte Wagen von dem Jäger schließlich am Sonntag gegen 7.30 Uhr.