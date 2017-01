Tödlicher Unfall: 73-Jährige von Auto angefahren

"So einen tragischen Unfall haben wir noch nicht erlebt", sagt Franz Winter. Der Bürgermeister von Heiligenkreuz im Bezirk Baden ist hörbar mitgenommen. Mittwochnachmittag ist eine 73-jährige Bewohnerin des Ortsteils Siegenfeld von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich unweit des Haues der Seniorin - ihr Mann musste alles mitansehen.

Es war kurz vor 16 Uhr als eine 49-jährige Frau aus dem Bezirk Baden auf der Landesstraße von Gaaden kommend Richtung Siegenfeld unterwegs war. Die Strecke, auf der sich der Unfall ereignete, liegt außerhalb des Ortsgebiets. Man darf dort 70 fahren, einen durchgängigen Gehsteig gibt es nicht. Zur selben Zeit verließ die 73-jährige Marianne N. ihr Haus und ging am linken Fahrbahnrand Richtung Gaaden.

Gegenüber der Polizei sagte die geschockte Autolenkerin aus, dass sie kurz abgelenkt war. Jedenfalls erfasste die Frau mit ihrem Pkw die Seniorin und schleuderte sie zu Boden. N. dürfte schwere Kopfverletzungen erlitten haben, sie starb trotz Bemühungen des Notarztes noch an der Unfallstelle. Ihr Mann, so berichtet Bürgermeister Winter, musste den Unfall mitansehen. Er soll noch zu seiner Frau geeilt sein, konnte ihr aber nicht mehr helfen.

Im Ort ist der Schock groß. "Das ist alles äußerst tragisch", sagt Winter betroffen. N. sei in Heiligenkreuz aufgewachsen. Mit ihrem Mann hätte sie heuer noch die Goldene Hochzeit gefeiert. "Ich war selbst Ministrant bei der Hochzeit der beiden", erinnert sich der Ortschef. Die 73-Jährige sei in der Gemeinde stark integriert gewesen.

Und noch einen bitteren Beigeschmack hat der Unfall für Winter: Seit Jahren bemühe er sich, das Ortschild vor die Siedlung im Freilandgebiet versetzen zu lassen oder eine Temporeduktion zu erwirken, erzählt er. Bisher vergebens. Lediglich in der Schule gefertigte Kinderfiguren aus Holz signalisieren Autofahrern, dass es hier Fußgänger-Verkehr gibt. "Ob das was geändert hätte, weiß man natürlich nicht", so Winter. "Man sieht aber jetzt, wie gefährlich das ist."