Tödlicher Forstunfall: 85-Jähriger wurde bei Waldarbeiten von Baum erschlagen

Einen tragischen Forstunfall gab es in der Pottensteiner Katastralgemeinde Fahrafeld (Bezirk Baden). Ein 85-Jähriger starb bei Waldarbeiten, das Unglück dürfte sich schon am Dienstagabend zugetragen haben. Die Tochter fand das Opfer am Mittwoch rund 200 Meter neben einer Forststraße: Der Mann wurde von einem Baum erschlagen, den er zuvor gefällt hatte.

Der Pottensteiner galt als erfahren und versiert bei der Holzschlägerei, heißt es von den Einsatzkräften. Doch der Baum dürfte nicht auf die Seite gefallen sein, die der Pensionist anvisiert hatte. Die Feuerwehr musste ihn mittels Hebekissen unter dem tonnenschweren Stamm befreien, der herbeigeeilte Notarzt konnte nur noch den Tod des 85-jährigen Mannes feststellen. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes kümmerte sich um die Angehörigen.