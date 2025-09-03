Nach Tod von 13-Jährigem in Niederösterreich: Oduktion angeordnet
Es besteht der Verdacht einer Suchtgift-Intoxikation.
In Niederösterreich hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg nach dem Tod eines 13-Jährigen in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) eine Obduktion angeordnet. Es bestehe "der Verdacht einer Intoxikation mit Suchtgift", bestätigte Behördensprecherin Gudrun Bischof am Mittwoch auf Anfrage entsprechende Online-Berichte von "NÖN" und "Heute".
Ein Ergebnis der Obduktion dürfte erst in mehreren Wochen vorliegen, da ein Bestandteil auch ein chemisch-toxikologisches Gutachten sei, sagte Bischof. Der Tod des Burschen hatte sich in der Vorwoche ereignet.
