Themenpark vor Baustart

Das Magna Racino, Frank Stronachs Pferdesportpark in Ebreichsdorf (Bezirk Baden), soll durch eine umfangreiche Erweiterung in Form eines Vergnügungsparks für die ganze Familie zu jenem Publikumsmagneten werden, den sich die Betreiber rund um Milliardär Stronach schon seit der Eröffnung 2004 erhofft hatten.

Nachdem der Austro-Kanadier in der Vergangenheit spektakulär mit geplanter Riesen-Weltkugel gescheitert ist (siehe Zusatzbericht), soll der Themenpark im Mai 2013 seine Pforten öffnen. Das bestätigte Frank Stronachs „Statthalter“ Tillmann Fuchs letzten November im Nachrichtenmagazin Format.

Von einem „deutlich zweistelligen Millionenbetrag“ an Investitionen war damals die Rede.

Laut informierten Quellen soll der Vergnügungspark Pegasus World heißen. Was insofern Sinn ergibt, als die Figur aus der griechischen Mythologie ein geflügeltes Pferd darstellt – quasi die Verbindung zum angrenzenden Magna Racino. Der Baubeginn steht unmittelbar bevor. Zwar will dies niemand aus Stronachs Umfeld bestätigen, aber bis auf das Eingangsportal – in Form eines Pferdes – hat der Betreiber bereits alle nötigen Baubewilligungen in der Tasche.