Theaterfestival für junges Publikum

Mogli, Balu und Co: Das Theaterhaus "Dschungel Wien" präsentiert am Freitag (30.9, 10 Uhr) und am Samstag (1.10, 15 Uhr) im Vereinshaus in Horn "das Dschun gelbuch". Mit Hip-Hop-Songs trifft man auch auf die Schlange Kaa und den Tiger Shir Khan.



Eine Österreich-Premiere gibt es morgen Dienstag (10 Uhr) im Festspielhaus St. Pölten zu erleben. "Blauer Sturm" fegt durch die Besucherreihen, wenn die drei Tänzerinnen eine außergewöhnliche Mischung aus Tanz und Musik präsentieren werden.



Eine Weltpremiere erwartet den Besucher heute Montag (16 Uhr ) im Canisiusheim Horn mit "HOP" von Choreograf Ives Thuwis. Die Inszenierung basiert auf dem Ikarus-Mythos und erzählt vom Jahrtausende langen Traum der Menschheit fliegen zu können. "HOP" ist ein Beleg für den Trend, dass dieses Jahr vermehrt auf Tanzproduktionen gesetzt wird. Für Nachtschwärmer öffnet die "musicboX horn" am Freitag (21 Uhr) seine Pforten und bietet, von Soul bis Punk, Musik für jeden Geschmack.



INFO: Theaterfestival bis 1.Oktober in Horn, Langenlois, St. Pölten, Krems. Karten: 11 Euro Erwachsene, 9 Euro Jugendliche, 7 Euro Kinder. Tel: 02982/20 202.