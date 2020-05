Thayatalbahn: Weitere Grenzblockaden geplant

Trotz bürokratischer Hürden will der Verein „Freunde der Thayatalbahn“ weitere Blockaden von Übergängen an der Österreichisch-Tschechischen Grenze im Waldviertel durchführen. Im Visier der Aktivisten ist der grenzübergreifende Schwerverkehr besonders durch Holztransporte. Deshalb wird es vermutlich am 15. November eine weitere Demonstration am Übergang Grametten geben.

Wie berichtet hatte der Verein bereits am 15. Oktober den Grenzübergang Fratres/ Slavonice für eine Stunde blockiert. Eine weitere Blockade am Übergang Grametten war von der Bezirkshauptmannschaft Gmünd untersagt worden. Die Veranstalter hätten zwar einen alternativen Ort vorgeschlagen, doch auch der sei abgelehnt worden.

Vereinsobmann Egon Schmidt sagt: „In Tirol wurden über Jahre Autobahnblockaden zugelassen – aber im Waldviertel ist dies für eine Stunde nicht möglich, obwohl ja der Grenzübergang Alt-Nagelberg offen gewesen wäre.“ Er will die nächsten Aktionen besser vorbereiten.

„Die Grenzblockaden werden auf unbestimmte Zeit fortgesetzt. Die Regionalpolitik ist anscheinend nicht gewillt, das Problem des überbordenden Lkw-Verkehrs auch nur in Ansätzen ernst zu nehmen, und damit die Interessen der betroffenen Bevölkerung zu vertreten“, gibt Vereinsobmann Schmidt bekannt.