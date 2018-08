TG-Heime: Volksanwalt spricht von "massiven Missständen"

Die angeblichen Missstände in den Wohngemeinschaften der Therapeutischen Gemeinschaften (TG) haben auch die Volksanwaltschaft auf den Plan gerufen. Am Dienstag legte sie ihren Bericht vor, das Urteil ist eindeutig. Laut Volksanwalt Günther Kräuter habe es „unhaltbare Zustände“ in den Einrichtungen gegeben, die Schließung sei deshalb „unvermeidlich“ gewesen.

Kräuter spricht von psychischer und physischer Gewalt, die an den Jugendlichen ausgeübt worden sei. Ein Hausleiter und manche Betreuer hätten zudem über keine qualifizierte Ausbildung verfügt, Personen ohne abgeschlossene Ausbildung verrichteten alleine Nachtdienst. Zudem, so die Volksanwaltschaft, wurden den Klienten Medikamente ohne die notwendige ärztliche Verordnung verabreicht.

Kritik wird auch an der Aufsichtsbehörde des Landes geübt, die über die meisten Missstände informiert gewesen sei, aber „lange Zeit nichts oder wenig unternommen habe“.