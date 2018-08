Ternitz: Auto landete bei Unfall in Springbrunnen-Anlage

In Ternitz (Bezirk Neunkirchen) ist in der Nacht auf Freitag ein Auto in einer Springbrunnen-Anlage gelandet. Der Lenker hatte nach Feuerwehrangaben einen Kreisverkehr überfahren. Sein Wagen kam im Wasserbecken zum Stillstand. Die FF Ternitz-Rohrbach rückte aus, um den Pkw zu bergen.