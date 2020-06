Teil der Becht-Kaserne verkauft

Wiener Neustadt – Jahrelang ist sie still gestanden und verwaist, nur in den vergangenen Monaten ist die Bechtolsheim-Kaserne in Wiener Neustadt als Ausweichquartier der Handelsakademie und Handelsschule genutzt worden. Nun ist ein Teil der Kaserne endlich verkauft. Wie der Sprecher der Verwertungsgesellschaft SIVBEG, Ernst Eichinger, bestätigt, ist eine 21.000 große Fläche veräußert worden. Und zwar jener Teil des Areals, auf dem sich die Mannschafts- und Verwaltungsgebäude befinden. Der Kaufpreis liegt knapp über 1,8 Millionen Euro.

Neuer Besitzer ist der aus dem Bezirk Baden stammende Unternehmer Johann Hirschhofer. Er betreibt eine Gastronomiekette mit Billardlokalen. Die genauen Pläne für die Kaserne stehen noch nicht fest und sollen erst präsentiert werden.

Derzeit ist das Areal auf „Sondergebiet Militär“ gewidmet. Vor einem Umbau muss die entsprechende Umwidmung von der Stadtgemeinde durchgeführt werden.