Amstetten – Ängstliches Gurren in einem Kamin ließ Bewohner in der Amstettener Parksiedlung Sonntagabend hellhörig werden. Eine Taube war in einen Kamin gerutscht und konnte sich nicht mehr befreien. Die Feuerwehr Amstetten rückte zum Rettungseinsatz an.

Die Helfer montierten ein Rauchrohr ab, um zum Tier zu gelangen. Die Taube konnte heil gerettet werden. Kinder versorgten das Tier sofort mit Wasser.