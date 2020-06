Taschendiebe brachen Opfer die Nase

Baden – Eine gebrochene Nase trug ein 22-Jähriger bei einem Treffen mit drei Taschendieben davon. Der junge Mann war am 3. Juni im Melkerkeller in Baden unterwegs, als er bemerkte, wie ihm die Geldbörse gestohlen wurde. Als er sich umdrehte, wollte der Täter gerade die Beute an einen anderen weitergeben. Als der Bestohlene nach seinem Eigentum griff, bekam er von einem dritten Täter einen brutalen Faustschlag ins Gesicht, bei dem ihm die Nase gebrochen wurde. Im Tumult entkamen die Täter. Die leere Geldbörse wurde später gefunden. Es fehlten 40 Euro Bargeld und ein Zulassungsschein.

Jetzt wurden von der Polizeiinspektion Baden drei 18-jährige Serben aus Bad Vöslau ausgeforscht. Einer ist geständig, zwei Mal zugeschlagen zu haben. Aber erst, als er vom Opfer provoziert worden sei, weil ihm dieser zuerst einen Schlag versetzte. Auf das Konto eines zweiten Täters, er streitet aber alles ab, sollen noch weitere Taschendiebstähle in Baden gehen.