Tankwart vertrieb Diebe

Mostviertel – Über den Hintereingang, den sie aufbrachen, drangen zwei Einbrecher in eine Tankstelle in der Amstettener Wienerstraße ein. Doch im Büro wurden sie von einem Tankwart, der im Hinterzimmer nächtigte, überrascht. Auf ihrer Flucht schlug das Einbrecher-Duo in der Servicehalle mit einem Montiereisen ein Fenster ein und entkam. Auch in Hofamt Priel, Bezirk Melk, waren Einbrecher unterwegs. Die Unbekannten drangen in ein Wohnhaus ein und stahlen einen Laptop und jede Menge Schmuck (Halskette, Ehering, Uhr). Die Ganoven konnten unerkannt flüchten.