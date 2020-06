Tagesklinik bleibt künftig auch in der Nacht geöffnet

„Die kurzen Wege sind ganz wesentlich für die Patienten“, sagt Wolfgang Sobotka, Chef der nö. Spitalsholding. Zur Präsentation des neuen Standort-Paketes kam Sobotka in die Tagesklinik und stellte den Standort-Ausbau gemeinsam mit dem ärztlichen Leiter, Wolfgang Pichler, vor. Denn nicht nur die Öffnungszeiten werden adaptiert. Auch das Leistungsspektrum wird um eine Wund-Ambulanz erweitert. Eine derartige Spezialisierung gibt es bereits in Melk. Die Wund-Ambulanz ist vor allem als Anlaufstation für Diabetes-Kranke vorgesehen. „Diabetes ist eine Volkskrankheit. Die Zahlen zeigen uns, dass so eine Einrichtung notwendig ist“, sagt der Holding-Chef. Und: „Bei Diabetes ist die Wundheilung sehr langwierig und oft mit Komplikationen verbunden.“ Bereits im Juni wird es eine neue Standort-Managerin geben. Allgemeinärztin Sonja Breier übernimmt die Leitung. Die Gänserndorferin ist keine Unbekannte: „Sie ist die Tochter des früheren Bürgermeisters Karl“, sagt ÖVP-Stadtrat Rene Lobner.

Um den 24-Stunden-Dienst aufrecht zu halten, muss noch zusätzliches Personal – sprich Allgemeinmediziner – im Mistelbacher Spital engagiert werden. „Wir rekrutieren bereits“, sagt Pichler.