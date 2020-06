Täter stahlen Nusstorte und Wein aus Pub

Gedersdorf – Mit einer Nusstorte samt Porzellanteller, drei Packungen Zigaretten, einer Flasche Wein und Cola, 13 Flaschen Bier und einer Brieftasche inklusive Wechselgeld flüchteten unbekannte Täter aus dem „B35-Stüberl“ in Gedersdorf, Bezirk Krems. Sie hatten, wie erst jetzt bekannt wurde, in der Nacht zum Sonntag ein Fenster des Gasthauses eingeschlagen, um in das Innere zu gelangen. Auch in den Vereinskeller des Verschönerungsvereins in Hadersdorf, Bezirk Krems, waren unbekannte Täter eingedrungen. Die Diebsbeute dürfte aber gering sein.