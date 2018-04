Süßes Eis aus der Hölle nun auch bei Jamie Oliver

„This ice cream is freakin’ good“ – so lautete das Urteil von Starkoch Jamie Oliver, nachdem er das Eis von „Sweet Hell“ testete. Dieser „Ritterschlag“ bedeutet für das Gänserndorfer Unternehmen, dass es das teuflisch gute Eis in Zukunft auch in Jamie Olivers Restaurant in Wien geben wird. „Solch ein Urteil aus seinem Mund zu hören, ist schon wirklich etwas Besonderes“, erzählt Andreas Bachofen-Echt, der Geschäftsführer und Gründer von „Sweet Hell“.

Gutes Eis findet man, vor allem in Wien, sehr oft. Das Besondere an der Weinviertler Kreation ist die Liebe zum Detail. „Wir verdienen mit unserem Eis sicher weniger als die Konkurrenz, denn die Kugel kostet bei uns gleich viel, wie bei jedem anderen Eisgeschäft.“