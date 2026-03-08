Südbahnstrecke: Über 100 Feuerwehrleute beim "Brandstreifenheizen"

Über hundert Feuerwehrleute standen am Samstag entlang der Südbahn im Streckenabschnitt zwischen Gloggnitz, Eichberg und Aue bei Schottwien (Bezirk Neunkirchen) beim alljährlichen "Brandstreifenheizen" im Einsatz.

Es handelt sich dabei um ein kontrolliertes Abbrennen trockener Wiesen und Böschungen im Umfeld der Bahnstrecke, um die Brandgefahr durch den Funkenflug der Zugbremsen zu vermindern. Das Brandstreifenheizen findet jedes Frühjahr in Zusammenarbeit mit den ÖBB statt.