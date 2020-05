Suchhunde am Prüfstand

Vor den Augen einer strengen Jury müssen zwölf Rot-Kreuz-Rettungshundeteams aus ganz Österreich noch bis Sonntag ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Auf dem Militärgelände in Wiener Neustadt haben Hundeführer und ihre Vierbeiner drei Tage lang realitätsnahe Aufgaben zu erfüllen, um für internationale Einsätze geprüft zu sein.

„Intensives Training ist der Schlüssel zur Teilnahme an Einsätzen, doch bis dahin ist es ein langer Weg. Rund zwei bis drei Jahre dauert die Ausbildung eines jungen Hundes“, erklärt Jochen Hirschegger, Landeskommandant der Rotkreuz-Suchhunde in Niederösterreich. Die Prüfung in Wiener Neustadt sei eine der schwierigsten überhaupt.