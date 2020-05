Strittiger Notfallsplan: Behörde leitet Giftwasser in Donau

Um Brunnen vor der Giftfahne zu schützen, wird das Grundwasser in den Fluss geleitet. Die Hiobsbotschaften rund um den Giftskandal im Korneuburger Becken reißen nicht ab. Bei einer neuerlichen Überprüfung auf dem Werksareal des Spritzmittelherstellers Kwizda entdeckte die Behörde jetzt noch ein Leck im Abwasser-Reinigungssystem. Und das obwohl die Firma im Vorjahr nach einem Pestizid-Unfall eine Fachfirma mit der Überprüfung der Anlagen beauftragt hatte. Demnach gelangten in den vergangenen Monaten eine noch unbekannte Menge an Herbiziden in den Untergrund und somit ins Grundwasser. Noch vor wenigen Wochen hatte Kwizda-Sprecherin Michaela Hebein verkündet: „Wir sind seit dem Vorjahr dicht.“ Die Herbizid-Anlage wurde sofort abgeschaltet. „Die Anlagen stehen still“, sagt Hebein. Intern werde derzeit geprüft, ob man sich an der Fachfirma schadlos halten könne.