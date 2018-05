Streit um Tempo 80: Gemeinde ruft Bürger zur Autobahn-Sperre

Daher fordern Gemeindevertreter seit Jahren auf diesem Abschnitt Tempo 80. Asfinag und Verkehrsministerium winken aber ab. Es gebe keine gesetzliche Grundlage, man brauche zudem ein leistungsfähiges Straßennetz. Argumentiert wird, dass es nicht sein könne, dass auf einer Landstraße schneller gefahren werden dürfe als auf einer Autobahn. Dass der Zeitverlust laut Gemeinde nur 26 Sekunden betrage, ist irrelevant. Hintergrund dürfte wohl auch sein, dass man keinen Präzedenzfall schaffen will.

Daher wird nun also zur Demo gerufen, zu der auch Fritz Gurgiser vom Transitforum anreisen wird. Der Aktivist und Politiker hat in Westösterreich bereits Erfahrung in Sachen Autobahn-Blockaden. „Wir lassen nicht zu, dass Wiener Neudorf am Verkehr erstickt“, betont Vizebürgermeisterin Elisabeth Kleissner. „Wir brauchen Tempo 80 zum Schutz unserer Gesundheit.“ Die Politikerin verweist auf die A21, wo bereits 1995 Tempo 80 eingeführt wurde. Stimmt, kontert hier die Asfinag. Allerdings sei die Temporeduktion nicht vorrangig wegen der Lärmproblematik, sondern zur Erhöhung der Verkehrssicherheit verordnet worden. Das lässt Kleissner nicht gelten. Andere Gemeinden, meint sie, hätten sogar Einhausungen im zweistelligen Millionenbereich gebaut bekommen.

Tempo 80 ist aber nicht alles am Wunschzettel der Gemeinde Wiener Neudorf. Ortschef Janschka fordert auch einen ausreichenden Lärmschutz. Der wäre laut einer von der Gemeinde beauftragten Studie eine 13 Meter hohe gekrümmte Lärmschutzwand. Zumindest in dieser Sache könnten sich die Konfliktparteien annähern. Denn die Asfinag hat zugesagt, die desolate alte Wand zu tauschen. Diese ist mittlerweile am Ende ihres Lebenszyklus angelangt. Mit Damm ist der Schutz aktuell acht Meter hoch. Auch 13 Meter wären rein technisch machbar, sagt Gerlinde Mattanovich, Leiterin der Abteilung Netzplanung. Dafür müsste die Gemeinde aber zuzahlen. Denn schon jetzt seien Maßnahmen gesetzt, die über die Vorschriften für Lärmschutz hinausgehen. Das die Gemeinde zuzahlen könnte, will sich Janschka offen halten.

Doch was sagt die Asfinag dazu, dass es dennoch Häuser gibt, in denen die gesetzlichen Lärm-Grenzwerte überschritten werden? Hier biete die Asfinag zustätzlich "passive" Lärmschutzmaßnahmen, etwa spezielle Fenster an, heißt es. Tatsache ist, dass die sogenannte "Dienstanweisung Lärmschutz", die die Vorschriften für Lärmschutzmaßnahmen beinhaltet, überarbeitet werden soll.

Ein kleines Trostpflaster für Wiener Neudorf: Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen mit dem sogenannten "Grinding & Grooving"-Verfahren Rillen in die Betonfahrbahn gefräst werden. Diese verhindern nicht nur Aquaplaning sondern verringern den Lärm auch um drei Dezibel. Kosten: 1,3 Millionen Euro.