Streit um City-Subventionen: Nonner plant Stadtsilvester

St. Pölten – Nach seiner harschen Kritik an mehr als einer halben Million Euro Subventionen für das Veranstaltungs-„Büro V“ und das Stadtmarketing, will FP-Stadtrat Hermann Nonner jetzt persönlich als Veranstalter „vorzeigen, wie es geht“. Er plant die Reanimation des eingesparten St. Pöltener Stadtsilvester. Im Cityhotel soll zur Jahreswende 2012/13 ein „Silvesterball auf höchstem Niveau“ steigen und „der Magistrat ist eingeladen, sich mit einer Übertragung zum Rathausplatz zu beteiligen“. Er, Nonner, werde „vorzeigen, dass man so ein Event um die Hälfte der früheren Kosten aufziehen“ könne.

Im Politstreit um die City-Förderungen hat sich jetzt auch SP-Stadtrat Johann Rankl zu Wort gemeldet. Nonner und auch VP-Stadtrat Bernhard Wurzer sollten „die Kirche im Dorf lassen“, beide säßen im Aufsichtsrat des Büro V und könnten dort alle Infos erfragen, statt im Gemeinderat zu kritisieren. „Das ist äußerst unfair.“ Am Stadtmarketing sei nichts einzusparen. „Das ist eh nur ein Ein-Mann-Betrieb.“