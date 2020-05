Stopptafel übersehen, Autolenker eingeklemmt

Schwer verletzt wurde Freitag Früh ein 22-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Hollabrunn, der in Rastenfeld, Bezirk Krems, eine Stopptafel übersah. Beim Einfahren in eine Kreuzung mit der B 38 kam es zum Zusammenstoß mit einem Lastauto. Das rammte den Wagen seitlich. Dabei wurde der Lenker des Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, damit man ihn ins Krankenhaus Zwettl bringen konnte. Der 37-jährige Lastwagenlenker aus Gföhl blieb unverletzt.

Enormes Glück hatte eine 15-jährige Mofalenkerin, kürzlich in Moorbad Harbach, Bezirk Gmünd. Das Mädchen bog in ihrem Heimatort nach links in einen Feldweg ein. Dabei achtete es weder auf den nachkommenden Verkehr, noch betätigte es den Blinker. Ein 50-jähriger Autofahrer, der das Mofa gerade überholen wollte, stieß das Mädchen mit seinem Wagen zu Boden. Die 15-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon und suchte selber das Krankenhaus Gmünd auf, um sich versorgen zu lassen.