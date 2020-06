Störrische Ziege wollte nicht von Dach

Ziege auf Dach". Diese kuriose Alarmierung ließ die Männer der Stadtfeuerwehr Neunkirchen in NÖ Mittwochabend ganz schön staunen. Die Mannschaft musste um 22 Uhr mit einem Hubsteiger auf das Gelände einer Spinnerei ins benachbarte Ternitz ausrücken. Auf einem Vordach in vier Meter Höhe war eine Ziegengeiß gefangen und in die Enge getrieben.

Das Tier war gemeinsam mit zwei Kumpanen von der Wiese hinter dem Gebäude über mehrere gestapelte Holzpaletten auf das Dach gelangt. Den Besitzern gelang es zwei Ziegen wieder herunter zu holen. Die weiß-braun gefleckte Geiß erwies sich jedoch als besonders störrisch. Daher musste die Feuerwehr anrücken. Zwei Männer wurden im Arbeitskorb des Hubsteigers zu dem Tier hochgefahren. Die Uniformierten fackelten nicht lange, schnappten die Geiß und fuhren abwärts.