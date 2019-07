Stockerau wurde Opfer einer Einbruchsserie

„Es ist ein Wahnsinn, was gerade in Stockerau passiert“, erzählt Rosa Kerschbaumer. Sie ist Besitzerin einer Trafik in Stockerau, Bezirk Korneuburg, und wurde in den frühen Morgenstunden des 18. Mai Opfer eines Einbruchs. Die gute Alarmanlage hat die Täter ohne großer Beute in die Flucht geschlagen.

"Die hätten sonst noch viel mehr mitgenommen, immerhin waren die Säcke, die sie dabei hatten groß genug", meint Kerschbaumer, die die Täter auf dem Video ihrer Überwachungsanlage gesehen hat. Am Ende erbeuteten die Täter 30 Stangen Zigaretten und zerstörten eine Tür.

Seit diesem Tag bis zum vergangenen Dienstag wurden in Stockerau fünf Einbrüche und zwei Überfälle begangen. Das bestätigt auch Raimund Schwaigerlehner, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich: „Aber wir gehen nicht davon aus, dass die Taten miteinander verbunden sind.“