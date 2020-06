"Start, aber sicher": 200 Biker stoppten bei Verkehrsaktion

Riederberg – „Trainierte Fahrer reagieren in kritischen Situationen souveräner" weiß ÖAMTC-Chefinstruktor Georg Scheiblauer. Ganz in diesem Sinne legten Samstag 200 Motorradfahrer am Riederberg einen Zwischenstopp ein, um sich bei der Verkehrssicherheitsaktion „Biker-Start, aber sicher" Tipps von Profis zu holen.

Bei Demo-Fahrten wurde vorgezeigt, worauf es ankommt und bei einem Parcours konnten die Biker Kurventechnik trainieren. Mit dabei waren auch Motorrad-Polizisten. „Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung stehen für uns an erster Stelle" erklärte Oberstleutnant Willy Konrath (Landesverkehrsabteilung). Alle Teilnehmer bekamen einen „Motorrad-Guide" überreicht.



Die Aktion wird von Land, ÖAMTC und der Exekutive durchgeführt. Erklärtes Ziel: Die Anzahl der Motorrad-Unfälle zu senken. In NÖ werden heuer 800.000 Euro investiert, um beliebte Bikerrouten sicherer zu machen.