Stammgast in den Zoos der Welt

Damals, das war 1991 nach ihrem Kunststudium in Wien. Die in Kirchberg am Wechsel aufgewachsene und nun in Mauerbach (Bezirk St. Pölten-Land) lebende Künstlerin bereiste zahlreiche Zoos in der ganzen Welt.

Und einen Querschnitt ihrer Arbeit gibt es am 7. September im Museum in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) zu sehen.