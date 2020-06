Stallung brannte: Pferd kam in Flammen um

Samstagfrüh brach in Enzersdorf im Thale, Bezirk Hollabrunn, in einem Pferdestall ein Brand aus. Ein Pferd verendete, ein weiteres Pferd erlitt eine Rauchgasvergiftung. Im Pferdestall waren mehrere Kubikmeter Stroh gelagert, die in Brand geraten waren. Letztlich stand die ganze Stallung in Flammen. Als Brandursache wurde im Laufe des Tages von Sachverständigen eine Starkstromleitung ermittelt, die an einem nicht geerdeten Stahldeckenträger einen Phasenkurzschluss verursachte, der aber für das Auslösen des Leitungs-Schutzschalters zu gering war. Aufgrund der besonderen Lage der Schmelzspuren wird nun Tierfraß (Ratten, Mäuse) als Ursache für die Beschädigung des Kabels vermutet. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Enzersdorf im Thale, Altenmarkt im Thale, Kleinstetteldorf, Nappersdorf, Wullersdorf sowie die Feuerwehr Hollabrunn.

Die Brandbekämpfung war schwierig, da händisch große Mengen Stroh wegschaffen musste. Erst gegen Mittag konnte "Brand aus" gegeben werden.