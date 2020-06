Stärkster Mann hielt ältesten Springer fest

In den Händen des "stärksten Mannes der Welt", Franz Müllner aus Salzburg, lag am Samstagabend das Seil, an dem der älteste Bungee-Jumper der Welt in Krems von einem 80 Meter hohen Kran sprang. Der doppelte Weltrekordversuch gelang: Müllner hatte bisher erst einen "nur" 60 Kilo schweren Springer gehalten. (Wenn auch bei einem 200-Meter-Sprung von der Europabrücke.) Der 87-jährige Helmut Wirz, gut 80 Kilo schwer, absolvierte gleichzeitig seinen 104. Sprung.