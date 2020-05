Stählerne Lady wechselt unter Dampf Quartier

Freunden der Nostalgiebahnfahrt steht am kommenden Samstag in Waidhofen ein besonderes Schmankerl ins Haus. Die wertvolle 117 Jahre alte Dampflok Y.v.2 des Vereines Club 598 wird an diesem Tag gleich mehrmals auf der Schmalspurbahn durch Waidhofen schnaufen.

Für die alte Lady steht eine Übersiedlung an. Der Club 598 überstellt sein historisches Bahnmaterial, dazu gehören alte Waggons und auch eine zweite momentan nicht betriebsbereite Lokomotive vom Lokalbahnhof zum Areal der NÖ Verkehrsorganisation ( NÖVOG) beim Hauptbahnhof Waidhofen. Dort wurde von Ehrenamtlichen eine neue Garage errichtet.

Indirekt werden die Kämpfer für die weitere Nutzung eines Teiles der eingestellten Ybbstalbahn die Ausfahrt des alten Stahlrosses auch als Propaganda-Aktion nutzen. Derzeit gibt es eine Diskussion um einen Tourismus-Bahnbetrieb zwischen Waidhofen und Ybbsitz. Dort haben ja, wie berichtet, sowohl die Gemeinde Ybbsitz als auch eine Bietergemeinschaft um den Club 598 der NÖVOG rund 100.000 Euro für das 7000 m² Bahnhofsareal geboten. Entscheidung wurde noch keine getroffen.