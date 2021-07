Stadt zahlt privater HAK Zusatz-Lehrer

Scharfe Kritik übt SPÖ-Vize Günter Kraft an ÖVP-Bürgermeister Peter Eisenschenk in dessen Doppelfunktion als Stadtchef und Direktor der gemeindeeigenen HAK. In der HAK werden zusätzlich zu dem vom Bund bezahlten Lehrpersonal drei Pädagogen für Teamteaching beschäftigt – die Kosten von 20.000 Euro trägt die Stadt. Kraft: „Unsere Volksschulen müssen jahrelang um kleine Anschaffungen, wie Kopierer oder ein Notebook betteln, weil kein Geld da ist, aber der Bürgermeister genehmigt seiner Schule Zusatz-Lehrer um 20.000 Euro.“

Eisenschenk weist Krafts Kritik zurück. „Wir sind eine Privatschule, für 800 Euro Schulgeld müssen wir unseren Schülern etwas bieten.“ Die HAK sei für die Stadt kostenneutral, das Teamteaching vom Landesschulrat genehmigt.