Stadt rettet Gebäude in St. Pölten vor dem Abriss

„Das Gebäude ist für uns von besonderer strategischer Bedeutung. Wir wollen hier ein neues Quartier für die Volkshochschule schaffen und zudem einen zwei- bis dreigruppigen Kindergarten errichten“, freut sich Bürgermeister Matthias Stadler über die Einigung. „Darüber hinaus wird mit dem Kauf der Liegenschaft der bereits bewilligte Abbruch des Gebäudes, das in der St. Pöltner Kunsttopographie als erhaltenswert aufgelistet ist, verhindert. Es handelt sich nämlich um einen von Baumeister Richard Frauenfeld um 1898 errichteten repräsentativen Villenbau in Form des Neomanierismus mit einer Hauptfassade zur Promenade. „Mit dem Abriss dieses Hauses wäre ein wesentlicher Teil des charakteristischen Häuserensembles in Bereich der Promenade und des Schießstattrings verloren gegangen“, sagt Stadler.

Mit den Eigentümern wurde ein Kaufpreis von 2,3 Mio Euro vereinbart.