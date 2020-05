Stadt ehrt Sportler für neunten WM-Titel

Wr. Neustadt - Vor vierzehn Tagen eroberte der Wr. Neustädter Kevin Reiterer am Lake Havasu in den USA seinen bereits neunten WM-Titel im Jetski-Sport. Trotz seines zarten Alters von 19 Jahren zählt der Student bereits jetzt zu den erfolgreichsten Athleten in dieser Sportart weltweit. Die Stadt Wr. Neustadt hat die Erfolge zum Anlass genommen, um das junge Ausnahmetalent entsprechend zu ehren. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde einstimmig beschlossen, dem 19-Jährigen das Große Goldene Sportehrenzeichen der Stadt zu verleihen. Auch Skibob-Weltmeisterin Iris Lienhard erhält diese Auszeichnung.