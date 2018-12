St. Pölten wird zum Zentrum für Olympioniken

Es war eine der größten Niederlagen für Österreichs Spitzensport. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London mussten die heimischen Teilnehmer ohne eine einzige Medaille gewonnen zu haben frustriert die Heimreise antreten.

Das Debakel hatte Auswirkungen. Karl Stoss, der Präsident des Österreichischen Olympischen Comités, versprach, dass die Kompetenzen der Olympiazentren erweitert und die Qualitätsauflagen gesteigert werden. Diese Stützpunkte – sechs gibt es derzeit in Österreich – sollen den potenziellen Olympia-Athleten bestmögliche Rahmenbedingungen für die Vorbereitung auf Großveranstaltungen bieten.

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, soll diese prominente Liste an Zentren demnächst erweitert werden. So hatte sich das Sport.Zentrum Niederösterreich in der Landeshauptstadt St. Pölten um die Aufnahme in den elitären Klub beworben – und dem Vernehmen nach dafür auch den Zuschlag bekommen. Eine, die diesen Schritt unterstützt hat, ist ÖVP-Sportlandesrätin Petra Bohuslav. Die Details will man in den kommenden Tagen bekannt geben.