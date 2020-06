St.-Georgs-Orden feierte im Dom

Einige Marktbesucher rieben sich ungläubig die Augen, als am Samstag plötzlich die kaiserlich-königliche Wiener Regimentskapelle vor dem St. Pöltener Dom aufmarschierte. "Kommt der Kaiser in die Hauptstadt?", lachte ein Standler. Und auch im Inneren des Gotteshauses ging derweil eine Zeremonie über die Bühne, die so manchen Besucher aus dem Staunen nicht mehr herausbrachte.

Mitglieder des St.-Georg-Ordens waren in den Dom eingezogen, um 30 neue Mitglieder aufzunehmen. Darunter viele Direktoren, Professoren und Doktoren. Schwur, Schwertschlag und die Verleihung eines schwarzen Ordensmantels, der mit einem Malteserkreuz bestickt ist, gehören zu dem Initiationsritus. Den Ritterschlag führten Erzherzog Georg Habsburg-Lothringen und Prokurator Norbert Freiherr van Handel durch.

Eine Veranstaltung von Ewiggestrigen, eine Zusammenkunft der letzten Monarchisten in Niederösterreich? "Überhaupt nicht", sagt Helmut Greiner, der eigentlich im Bundeskriminalamt arbeitet, sich nun aber auch zu dem besonderen Klub zählen darf. "Statt Ritterrüstung tragen wir Anzug, statt dem Schwert benutzen wir unseren Intellekt." Verehrt wird der Heilige Georg, Schutzpatron des Rittertums, man bekennt sich zu einem geeinten Europa, "unterstützt den multinationalen alt-österreichischen Staatsgedanken", die Verbindung mit dem Hause Habsburg ist sehr eng.