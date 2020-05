Schulmädchen von tätowiertem Unbekannten heftig attackiert

Ein Unbekannter fiel vergangenen Dienstagnachmittag in St. Pölten über eine Elfjährige her. Das Mädchen war von der Schule unterwegs nach Hause, als das Unglaubliche passierte.

Wie die NÖN berichtete, wurde die Schülerin plötzlich von hinten gepackt und in den Schwitzkasten genommen. Die Elfjährige behielt die Nerven und begann sich wild zu wehren. „Dann hat er versucht mir die Füße wegzutreten“, schildert das tapfere Mädchen. Als sie lauthals um Hilfe schrie, verpasste ihr der Fremde einen Schlag aufs Auge und lief davon. Geschockt rannte die Schülerin nach Hause. Ein markantes Tattoo, ein länglicher Schriftzug an einem Finger an der rechten Hand, sei dem Mädchen aufgefallen. Die Polizei fahndet nach dem Täter .