St. Pölten: Prozess um schweren Unfall mit Geisterwaggons

Seit 32 Jahren arbeitet Johann F. (Name geändert, Anm.) für die ÖBB, er ist ein Eisenbahner durch und durch. Ausgerechnet dem 53-Jährigen soll am 19. Oktober 2016 ein Fehler passiert sein, der dazu führte, dass mehrere Waggons mit bis zu 60 km/h gegen einen Personenzug krachten. 18 Passagiere wurden verletzt, vier davon schwer. Ein Mann, der einen Schädelbasisbruch und Gesichtsverletzungen erlitten hatte, kämpft bis heute mit den Folgen des Unglücks. Er fordert 50.000 Euro Schmerzensgeld, bislang bekam er von den ÖBB 10.000 Euro überwiesen.

F. war als Verschubarbeiter tätig, als er am Bahnhof in Randegg, Bezirk Scheibbs, eine folgenschwere Unachtsamkeit begangen haben soll. Laut Anklage habe es der Mostviertler unterlassen, den Bremsabsperrhahn zu öffnen und eine abschließende Bremsprobe durchzuführen. Dadurch setzte sich eine Wagengruppe – bestehend aus einem Mannschafts- und vier leeren Güterwagen – in Bewegung und rollte bis zum Bahnhof Wieselburg, wo es zu dem heftigen Zusammenstoß kam.