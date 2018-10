St. Pölten: Landkrimi um Goldmünzen und erfundene Bürger

Der Prozess im Saal 201 hat endlich an Fahrt aufgenommen, da entspinnt sich zwischen dem Richter und Andreas Dockner die Frage, was eigentlich mit den vier Philharmoniker-Münzen passiert ist, die in den Jahren 2012 und 2013 auf Gemeindekosten angeschafft wurden. Während der Ankläger vermutet, dass sich Dockner – damals Bürgermeister der Gemeinde Obritzberg-Rust – das Gold einfach unter den Nagel gerissen haben könnte, hat dieser eine andere Erklärung parat. Zwei Münzen erhielten Mitarbeiter des Landesfeuerwehrverbandes, weil diese ehrenamtlich für die Gemeinde Lagepläne entworfen hätten. „Die Übergabe erfolgte beim Heurigen“, erzählt Dockner, der die Namen der Florianis nicht nennen will. Zur Übergabe der anderen Münzen kam es dann nicht mehr, weil er 2013 das Amt des Ortschefs aus verständlichen Gründen abgab.

Fünf Jahre später holt Dockner im Landesgericht St. Pölten die Vergangenheit wieder ein. Untreue, Betrug, Diebstahl und Missbrauch der Amtsgewalt wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Neben dem 49-Jährigen hätten noch vier weitere Personen auf der Anklagebank Platz nehmen müssen. Doch einer der Beschuldigten liegt im Krankenhaus, der zweite kann kurz nach Prozessstart wieder heimgehen, weil sein neuer Anwalt mehr Zeit zur Vorbereitung braucht.