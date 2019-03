St. Pölten: Frisches Gemüse statt Stress

Zwei Mal pro Woche ist Kietreiber am Markt in St. Pölten zu finden. Mit dem Dom im Hintergrund verkauft er dort seine Ware. „Ich habe lange darüber nachgedacht, ob man mit dieser Idee auch Geld verdienen kann. Ich bin froh, sagen zu können, dass es funktioniert. Sogar besser als erwartet“, erzählt er.

In Maria Jeutendorf betreibt er zudem einen kleinen Hofladen. Dort können sich die Kunden unter anderem aus einem Kühlschrank bedienen, das Geld muss einfach in eine Kasse geworfen werden. An einen Online-Verkauf denkt der 32-Jährige aber nicht. „Das würde bedeuten, dass ich zum Verpacken Plastik verwenden müsste. Das will ich unbedingt vermeiden. Er setzt lieber auch Bio-Kisterl.

Infos gibt es auf facebook: Einfach nach „Grünzeug vom Feld“ suchen.