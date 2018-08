St. Pölten: Cocktails mit Leidenschaft

Oliver Kloiber legt Wert auf Etikette. Damen, die sein Lokal betreten, wird der Mantel abgenommen, Herren, die mit Hut oder Kappe unterwegs sind, werden freundlich gebeten, die Kopfbedeckung beim Trinken doch abzunehmen. Im Hintergrund läuft leise Musik, wer will, kann auch im prächtigen Innenhof sein Getränk genießen.

Das „Yesterday“ in der Prandtauerstraße ist ein Ausreißer in der an Bars sehr armen St. Pöltner Lokalszene. Das liegt zum einen am Flair, und natürlich auch an der Qualität. In der Falstaff-Wertung rangiert das „Yesterday“ mit 88 Punkten unter den besten vier Bars in ganz Niederösterreich.

Inhaber Oliver Kloiber ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Gastronomie tätig, seit 18 Jahren als Barkeeper. Vor dem Abenteuer St. Pölten konnte er Erfahrungen in Griechenland und Spanien sammeln.