St. Pölten: Bus-Chaoten sorgen für Schaden und Ärger

Tatsächlich konnten einige Vandalen schon ausgeforscht werden. So wurde eine Frau zur Kasse gebeten, weil ein Sitz ausgetauscht werden musste. Der Preis für ihre Gedankenlosigkeit: 900 Euro.

Großen Spürsinn müssen die Betreiber der Busflotte bei der Ausforschung der Chaoten übrigens nicht an den Tag legen. Denn immer sind aus den Kritzeleien auch persönliche Adresse in sozialen Medien zu finden. Deshalb, so war zu erfahren, soll es auch schon die nächsten Anzeigen gesetzt haben.