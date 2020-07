Sprit und Geld als Diebesgut

Flüchtig – In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Gasthaus in Spitz, Bezirk Krems, Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter entriegelten die nicht verschlossenen Oberlichten des Küchenfensters und gelangten so in das Restaurant. Sie brachten problemlos eine versperrte Schublade bei der Schankanlage auf und flüchteten mit 1100 Euro Wechselgeld sowie mit Zigarettenpackungen.

In einer Maschinenhalle in Priel, Bezirk Krems, zapften unbekannte Täter mit Hilfe eines Gartenschlauchs etwa 120 Liter Dieseltreibstoff aus einer Zugmaschine ab. Der Tankdeckel war nicht versperrt. Die Täter konnten spurlos verschwinden.