Sprayer schlugen wieder zu: 15.000 Euro Sachschaden

Bad Vöslau – In der Nacht auf Mittwoch zogen unbekannte Sprayer eine Spur der Verwüstung durch die Kurstadt. Wie bereits Ende März verunstalteten die „Graffiti-Künstler“ auch diesmal Fassaden, Verkehrszeichen und Garagentore in Bad Vöslau und Gainfarn. „Wir gehen von der gleichen Tätergruppe wie im letzten Monat aus“, schildert ein Beamter. Die aufgesprühten Symbole weisen eine hohe Ähnlichkeit mit den bereits bekannten Motiven auf. Und auch der angerichtete Sachschaden liegt in der selben Größenordnung. „Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden wieder rund 15.000 Euro“, heißt es von Seite der NÖ Sicherheitsdirektion. Vermutet wird, dass sich eine Jugendbande für die Vandalenakte verantwortlich zeigt. „Das ist eine Schweinerei“, empört sich ein Betroffener. „Da haben ein paar Halbstarke keinen Respekt vor dem Eigentum anderer Menschen. Ich hoffe, sie werden geschnappt.“

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Vöslau  059/133-3302.