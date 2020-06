Sport-Legenden schwitzen für Anna

Eine illustre Runde ist morgen ab 10 Uhr am Sportplatz Hautzendorf (Bezirk Mistelbach) bei freiem Eintritt für einen guten Zweck im Einsatz: Die Kicker-Legenden Willi Kreuz, Rudi Flögel, Walter „Schani“ Skocik, Gerhard Rodax, Peter Stöger, Toni Pfeffer und Frenkie Schinkels spielen Fußball und geben Autogramme. Komplettiert werden die Fußballer u. a. durch Olympia-Sprinterin Beate Schrott, Ski-Legende Tomas Sykora sowie den Schauspielern Lillian Klebow und Gregor Seberg („Soko Donau“).

Grund für den Promi-Treff am Sonntag ist die vierjährige Anna Roitner aus Tulln. Das Mädchen leidet unter der seltenen neurologischen Krankheit Infantile Zerebralparese, ist in ihrer Entwicklung verzögert und hat große Probleme mit der Koordination ihrer Bewegungen. Mit dem Erlös des Benefiz-Events soll ein Aufenthalt in einem speziellen Therapiezentrum in der Slowakei finanziert werden.