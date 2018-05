SPÖ wirft dem Bund "Paktbrüchigkeit" vor

Festhalten will die SPÖ auch am Vorschlag der kostenlosen Schülernachhilfe in den Sommermonaten. Er habe sich bereits mit seiner ÖVP-Kollegin Christiane Teschl-Hofmeister abgesprochen, so Schnabl. Um maximal 25.000 Euro soll das Projekt im Sommer an fünf Standorten im Mostviertel getestet werden.