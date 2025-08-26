Erste Vaterfreuden für SPÖ-Chef Sven Hergovich: Babyglück im Dezember

Am 19. Oktober 2024 hatte SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich seine langjährige Partnerin Ella im Schloss Walpersdorf nahe der Landeshauptstadt St. Pölten geheiratet. Am Dienstagabend verkündete der Politiker, dass seine Frau ein Kind erwartet.

Im Dezember soll es so weit sein, schrieb Hergovich in den sozialen Medien. Er verriet auch, dass Ella ein Mädchen unter ihrem Herzen trägt. Vielleicht wird es sogar ein Neujahrsbaby, da der Geburtstermin Ende Dezember erwartet wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Dieses Foto postete Hergovich in den sozialen Medien