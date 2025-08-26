Erste Vaterfreuden für SPÖ-Chef Sven Hergovich: Babyglück im Dezember
Das politische Handwerk hat der Politiker schon erlernt, ab Ende Dezember kommt noch das Windelwechseln dazu.
Am 19. Oktober 2024 hatte SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich seine langjährige Partnerin Ella im Schloss Walpersdorf nahe der Landeshauptstadt St. Pölten geheiratet. Am Dienstagabend verkündete der Politiker, dass seine Frau ein Kind erwartet.
Im Dezember soll es so weit sein, schrieb Hergovich in den sozialen Medien. Er verriet auch, dass Ella ein Mädchen unter ihrem Herzen trägt. Vielleicht wird es sogar ein Neujahrsbaby, da der Geburtstermin Ende Dezember erwartet wird.
Hergovich wurde im Juni 2023 offiziell zum Parteichef der SPÖ in Niederösterreich gewählt. Er ist nicht nur Parteivorsitzender, sondern auch Landesrat für kommunale Verwaltung und Baurecht. Mit seiner Frau lebt er in St. Pölten.
