SPÖ Mödling stellt neues Team vor

"Wir haben nicht nur die Themen, sondern auch die Leute, um diese umzusetzen", sagt Mödlings SPÖ-Vizestadtchef Andreas Holzmann in Hinblick auf die Gemeinderatswahl 2015. Die Kandidaten wurden nun der Öffentlichkeit präsentiert.

Als Spitzenkandidat geht wieder Holzmann selbst ins Rennen, es folgen Rechtsanwältin Karin Wessely, Umweltconsulter Gert Schweiger, Kulturstadtrat und Unternehmer Paul Werdenich sowie die Studentin Konstanze Flamm. Insgesamt stehen 82 Kandidaten auf der Liste, 50 Prozent davon sind weiblich.

"Das Team ist ein guter Querschnitt der Bevölkerung", sagt Holzmann. Man könne in vielen Bereichen Fachkompetenz vorweisen. Ziel ist es, eine Regierungsbeteiligung zu erlangen. "Die SPÖ hat in der Oppositionsrolle nichts verloren", erklärt der Spitzenkandidat. Die ehemaligen Stadträte Stephan Schimanowa und Silvia Drechsler sind nur mehr auf Platz 9 und 10 zu finden. Im Wahlkampf will die SPÖ nun mit den Themen Wohnraum ( Holzmann ist auch Obmann der Mödlinger Wohnbaugenossenschaft), Bahnhofsplatz-Umgestaltung, Kinderbetreuung und Verkehr punkten.