Spielsucht, Liebesschmäh und Betrug um 180.000 Euro

An Tricks, die bis zur vorgegaukelten Liebe reichten, mangelte es nicht. So bot etwa eine Dame ein Schäferstündchen um 100 Euro an, während die andere die Wohnung des Verehrers plünderte. Oder man schockte Herren mit der Botschaft, die Dame sei schwanger und brauche nun Geld zum Abtreiben. Auch eine drohende Entführung der 21-Jährigen durch einen türkischen Kebabstandler, von der sie sich freikaufen könne, wurde erfunden, um Herren zur Kassa zu bitten.

Ihrem Freund redete die Rädelsführerin eine gemeinsame Wohnung ein. Er verkaufte sein Quartier blauäugig um 61.000 Euro, sie bestellte Möbel um 24.000 Euro, doch die neue Wohnung gab es nie, die Einrichtung wurde nie bezahlt und nach der Verhaftung der Dame war nur noch ein Teil der gelieferten Einrichtung da.

Spielsucht war das Motiv der 48-Jährigen. Weil sie einige Fakten leugnet, wurde die Verhandlung vertagt. Ihre Handlangerinnen kamen nach Schadenswidergutmachung mit einer Diversion (80 bzw 120 Tage Sozialarbeit) davon.