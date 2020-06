Speedboot ging nach dem Starten in Flammen auf

Willersbach – Da half es auch nicht, dass sich das brennende Sportboot direkt am Wasser befand. Hilflos musste Montagnachmittag in Willersbach, Bez. Amstetten, ein 45-jähriger Mann mitansehen, wie ein von ihm gestartetes Motorboot am Donauufer völlig ausbrannte. Schaden: 50.000 Euro.

Der Bootslenker hatte den Motor bei der Slipstelle angeworfen. Sofort züngelten Flammen aus dem Motor. Der Mann konnte sich durch einen Sprung retten. Sechs Feuerwehren aus den Gemeinden Neustadtl, St. Martin und Blindenmarkt rückten an. Beim Eintreffen der ersten Trupps brannte das Boot lichterloh.

Brandalarm gab es gestern auch im nahen Ybbs. Im Sägewerk Stora Enso hatte eine Hobelmaschine Feuer gefangen. Es wurde rasch gelöscht.