Spaß und gute Stimmung beim Drachenboot-Rennen

Leiben – Sorgten zuletzt noch die Jetski-Profis für viel Jubel beim Publikum, steht im Bezirk Melk schon der nächste Wassersport-Event auf dem Programm.

Kommenden Sonntag geht auf dem Donausee in Leiben das Drachenbootrennen über die Bühne. Dabei stehen nicht so sehr sportliche Höchstleistungen im Vordergrund, als viel mehr Spaß und gute Stimmung. 25 Teams wollen mit ihren Booten eine 250 Meter lange Strecke bewältigen. „Das ist schon sehr kräfteraubend“, weiß Veranstalter Anton Hochstöger. Neben einem Promiteam (inklusive chinesischem Botschafter) werden auch die „Inglorious Bastarteln“ an den Start gehen. Die Action startet um 10 Uhr, Anmeldungen sind noch mögliche. Alle Infos gibt es unter: www.drachenboot-event.at.